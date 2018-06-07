В Оренбурге обсудили перспективы развития конного спорта

Накануне председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга Ранит Юсупбаев встретился с президентом федерации конного спорта Оренбургской области Павлом Гориным.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития конного спорта в Оренбурге, организации и проведения соревнований и дальнейшего сотрудничества.

Участники встречи осмотрели строящийся конноспортивный комплекс «Дубровский» (рядом с поселком имени Ленина). Он включает в себя крытый теплый манеж, конюшню на 70 денников, два поля – спортивное и тренировочное со специальным покрытием.

В планировке «Дубровского» предусмотрены также и комплекс по постою, уходу за лошадьми, и комплекс для спортсменов и гостей. Наличие всех перечисленных факторов позволит в дальнейшем сертифицировать данный объект и проводить соревнования по конкуру, выездке, кроссу (скачки с естественными препятствиями) различного уровня — от городских до международных.

Ожидается, что первые соревнования на территории комплекса пройдут уже в сентябре этого года.