На оренбургской набережной гуляли Пушкин и Даль

6 июня Музей истории Оренбурга провел уникальную костюмированную экскурсию по улице Набережной.

Ее участниками стали 80 ребят из школьных лагерей дневного пребывания. «Живая» история для мальчиков и девочек предстала в образах лексикографа и писателя Владимира Даля и великого русского поэта Александра Пушкина.

Дети с удовольствием цитировали строки бессмертного стихотворения «У лукоморья дуб зеленый…», делились впечатлениями об архитектурных красотах исторического центра города.

Соответствующие эпохе костюмы и аксессуары главных героев помогли участникам необычной экскурсии полностью погрузиться в атмосферу пушкинского времени!