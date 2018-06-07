«МегаФон» впервые в России провел прямую трансляцию футбольного матча в формате VR с использованием технологии 5G. Практическое применение сетей пятого поколения реализовано в новых диапазонах частот, выделенных только «МегаФону» Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ). Демонстрация станет первой в реализации ряда совместных инициатив и последующего развертывания сети 5G в Москве в коммерческую эксплуатацию к 2022 году, о чем стороны подписали соглашение на ПМЭФе.

Для демонстрации возможностей сети 5G был выбран футбольный товарищеский матч Россия — Турция, который прошел на стадионе ВЭБ Арена в Москве. Прямую трансляцию игры в офисе компании «МегаФон» на Оружейном переулке, 41 в режиме реального времени в формате виртуальной реальности наблюдали гости события.

«Для трансляции использованы 5 специальных камер с возможностью съёмки в формате 180 градусов. Это позволило создать полноценное виртуальное присутствие на футбольном матче с максимальным погружением. B данном кейсе мы смогли показать практическое применение 5G в новых диапазонах частот, выделенных ГКРЧ «МегаФону» для тестовых запусков сетей пятого поколения сотовой связи. Это реальное воплощение преимуществ технологии пятого поколения: скорость, стабильность, пропускную способность и возможность множественных подключений без потери качества», – комментирует генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Трансляция проходила с использованием стандартизированных диапазонов 27578 – 27875 МГц, выделенных ГКРЧ только «МегаФону», на коммерчески доступной (5G Ready) платформе AirScale производства Nokia с новыми платами для обработки радиоинтерфейса 5G. Для обеспечения радиопокрытия использованы режим TDD, агрегация четырёх несущих по 100 МГц шириной каждая, MIMO 2×2 и модуляция 64QAM.

«6 лет назад в апреле 2012 года «МегаФон» первый в стране запустил 4G LTE. Сегодня в 2018 году мы уже показываем новую реальность, которая пройдёт под знаком 5G. Минимальные задержки сигнала, высокая пропускная способность, энергоэффективность, облачные сети доступа и гибкий интерфейс технологии пятого поколения сформируют ближайшее будущее человечества. «МегаФон» благодаря техническому лидерству, инфраструктурным возможностям и высокопрофессиональным специалистам начинает делать это первым уже сегодня», – отмечает генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

В ближайшее время в рамках соглашения с Правительством Москвы «МегаФон» продемонстрирует возможности единой оперативной радиосвязи для городских служб, что позволит быстро и комплексно решать проблемы москвичей благодаря 5G. С помощью единой системы все службы города смогут осуществлять индивидуальные и групповые аудиовызовы, видеть себя на карте, управлять группой с диспетчерской консоли. Также, будут продемонстрированы возможности 5G для развлечений в новом формате — виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR). Совместно с внешним партнером будет представлен кейс видеонаблюдения на основе технологии 5G и Интернета вещей в интересах безопасности дорожного движения в городе.

«Москва всегда во многом первопроходец в том, что касается внедрения в жизнь города передовых технологий и инноваций. Всё это делается для того, что чтобы решать главную задачу — делать жизнь москвичей еще более удобной и комфортной. Приятно знать, что самые успешные столичные проекты, наш положительный опыт, впоследствии тиражируется на всю страну, — отметил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Артём Ермолаев. – Уверен, что развитие цифровой экономики в Москве позволит городу уже в ближайшем будущем конкурировать с другими международными центрами новых технологий за размещение бизнеса лучших компаний и привлечение ценных кадров. Сотрудничество с ведущими мобильными операторами, в число которых входит «МегаФон», поможет нам в создании такой площадки».

Описание пилотной зоны 5G

Трансляция организована со стадиона ВЭБ-Арена с 5 VR камер с углом обзора в 180 градусов по проводным каналам связи.

В офисе «МегаФона» развернута пилотная зона 5G, обеспечивающая поставку видео и аудиоконтента трансляции в комплекты виртуальной реальности:

— Базовая станция 5G. Обеспечивает беспроводное подключение терминалов 5G к опорной сети 5G. Используется коммерчески доступная (5G Ready) платформа AirScale производства Nokia с новыми платами для обработки радиоинтерфейса 5G.

— Радиопокрытие 5GTF в диапазоне 27578-27875 МГц обеспечивается активной антенной AEUA. Используются: режим TDD + агрегация четырёх несущих по 100 МГц + MIMO 2×2 + модуляция 64QAM.

— Пакетная опорная сеть 5G. Обеспечивает процедуру регистрации терминала 5G в сети и предоставление ему пакетных сервисов. Полностью виртуализированное решение на основе коммерчески доступной платформы AirFrame производства Nokia.

— Терминал 5G. Обеспечивает доступ абонента к сервисам сети 5G. Используется инженерный терминал.