Благодарности городского Совета вручили социальным работникам Южного округа

В Оренбурге в рамках празднования 100-летия системы социальной защиты в России и Дня социального работника продолжают чествовать людей этой профессии. Накануне поздравления с профессиональным праздником и заслуженные награды за труд принимали социальные работники Южного округа города.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Александр Трубников, председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева, заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель, глава Южного округа Оренбурга Артем Гузаревич.

Сегодня в системе социальной защиты Оренбурга занято более 2 тысяч человек. Благодаря им помощь и социальные услуги получают различные категории нуждающихся жителей города. Среди них одинокие пенсионеры, инвалиды, дети и целые семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. Председатель городского Совета Ольга Березнева, обращаясь к социальным работникам, отметила, что в Оренбурге в системе социальной защиты трудятся не просто хорошие специалисты, а самые ответственные, чуткие и отзывчивые люди.

— Для многих и многих наших горожан вы стали опорой и поддержкой в жизни. Каждый из вас своим примером доказывает: в службе социальной защиты не бывает случайных людей! Спасибо вам за то, что ваше сердце всегда открыто людям, что для вас нет чужого горя. В канун профессионального праздника примите искреннюю благодарность за ваш непростой труд, человечность, терпение и доброту! – поблагодарила Ольга Березнева.

На церемонии лучшим социальным работникам вручены почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма.

Среди награждённых – Мария Петровна Ильгеева. Социальный работник ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга сейчас ухаживает за 14 пенсионерами. Два раза в неделю она приносит им продукты, лекарства, наводит порядок в квартире. Для каждого из них она не просто социальный работник, но очень часто и помощник, и психолог, и друг.

— Иногда бывает, что заболел кто-то, лекарство срочно понадобилось или просто одинокому человеку захотелось поговорить. Поэтому свой телефон я не отключаю никогда. Специалистам, которые только приходят работать в эту сферу, я всегда говорю: относитесь к своим подопечным так, как будто это ваши родные бабушка и дедушка. Доброе отношение – это самое важное в нашей работе! – призналась она.

За искреннюю заботу о людях и добросовестный труд Мария Ильгеева награждена Благодарностью Оренбургского городского Совета.