Благодарности городского Совета вручили социальным работникам Южного округа

В Оренбурге в рамках празднования 100-летия системы социальной защиты в России и Дня социального работника продолжают чествовать людей этой профессии. Накануне поздравления с профессиональным праздником и заслуженные награды за труд принимали социальные работники Южного округа города.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Оренбургской области Александр Трубников, председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева, заместитель председателя городского Совета Игорь Шепель, глава Южного округа Оренбурга Артем Гузаревич.

Благодарности городского Совета вручили социальным работникам Южного округа

Сегодня в системе социальной защиты Оренбурга занято более 2 тысяч человек. Благодаря им помощь и социальные услуги получают различные категории нуждающихся жителей города. Среди них одинокие пенсионеры, инвалиды, дети и целые семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. Председатель городского Совета Ольга Березнева, обращаясь к социальным работникам, отметила, что в  Оренбурге в системе социальной защиты трудятся не просто хорошие специалисты, а самые ответственные, чуткие и отзывчивые люди.

— Для многих и многих наших горожан вы стали опорой и поддержкой в жизни. Каждый из вас своим примером доказывает: в службе социальной защиты не бывает случайных людей! Спасибо вам за то, что ваше сердце всегда открыто людям, что для вас нет чужого горя. В канун профессионального праздника примите искреннюю благодарность за ваш непростой труд, человечность, терпение и доброту! – поблагодарила Ольга Березнева.

На церемонии  лучшим социальным работникам вручены почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма.

Среди награждённых – Мария Петровна Ильгеева. Социальный работник ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга сейчас ухаживает за 14 пенсионерами.  Два раза в неделю она приносит им продукты, лекарства, наводит порядок в квартире. Для каждого из них она не просто социальный работник, но очень часто и помощник, и психолог, и друг.

— Иногда бывает, что заболел кто-то,  лекарство срочно понадобилось или просто одинокому человеку захотелось поговорить. Поэтому свой телефон я не отключаю никогда. Специалистам, которые только приходят работать в эту сферу, я всегда говорю: относитесь к своим подопечным так, как будто это ваши родные бабушка и дедушка. Доброе отношение – это самое важное в нашей работе! – призналась она.

За искреннюю заботу о людях и  добросовестный труд Мария Ильгеева награждена Благодарностью Оренбургского городского Совета.

Благодарности городского Совета вручили социальным работникам Южного округа

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