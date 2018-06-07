Юлия Самойлова рассказала о неудачном первом сексе

На прилавки российских магазинов поступила книга «Обычная необычная история», написанная участницей «Евровидения-2018» от России Юлией Самойловой. В своих мемуарах Юлия рассказала первой любви, о мужчинах с которыми она знакомилась и даже об интимных взаимоотношениях.

В детстве у певицы не было свиданий, цветов и первых поцелуев с мальчиками. Все это появилось гораздо позже. Чтобы наладить свою личную жизнь, ей на помощь пришел Интернет, где у нее завязались первые серьезные знакомства с противоположным полом. Первый парень, кто согласился с ней встретиться в «оффлайне», стал Андрей.

— Когда Андрей пришёл ко мне домой, он меня крепко обнял, поцеловал в щёчку и сказал: «Привет! В жизни ты выглядишь ещё лучше, чем на фотках», — рассказывает Самойлова.

Далее были свидания, прогулки, походы в кино. Но Андрей так и не стал её первым сексуальным партнером. У молодого человека появилась другая девушка, ради которой он оставил Юлию.

Самойлова не долго оставалась в одиночестве. Вскоре после расставания с Андреем, она начала встречаться с его другом, Кириллом. Пара провела несколько счастливых месяцев, но и эти отношения закончились.

— Я не могу быть с тобой. Сейчас мы молодые, мы веселимся, всё хорошо. Но я не смогу всю жизнь быть только с тобой. Я не смогу за тобой ухаживать, у меня не получится быть всегда рядом, — говорил Кирилл, сидя в парке.

Затем Юлия познакомилась с Алексеем, все также с помощью Интернета. Именно этот парень впоследствии стал её мужем. Юля вспоминала позже, что не сразу ответила на сообщения Леши. Лишь его настойчивость заставила будущую звезду обратить на себя внимание.

В этих отношения тоже не все было гладко. Наступил момент, когда пара чуть не рассталась. Причиной этого конфликта стала подруга Юлии Даша. Поведение Алексея заставило ревновать артистку.

«Ты пялишься на её грудь!» — «Да, — засмеялся Лёша. — Её сиськи занимают полквартиры, куда взгляд ни отводи, всё равно наткнёшься». — «Несмешно». — «Ладно, извини, — спокойно ответил Лёша. — Я правда смотрел без задней мысли. А наши хихиканья, кстати, даже близко не флирт».

После этого конфликт был исчерпан, а пара вскоре официально скрепила свои отношения.