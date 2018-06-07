С долгами за границу не выехать

Наступило лето, традиционная пора отпусков. Многие граждане планируют провести свой летний отдых за рубежом. Однако наличие налоговой задолженности может стать причиной наложения запрета на выезд за границу.

Процедура наложения временного ограничения на выезд за границу за неуплату налогов такова.

Налоговый орган обращается в суд. После принятия судебным органом решения о взыскании задолженности и издания судебного приказа налоговая инспекция направляет его в Федеральную службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства о взыскании задолженности за счет имущества. При этом судебный пристав-исполнитель имеет право вынести постановление о временном запрете выезда за пределы Российской Федерации.

Далее должник вносится в базу данных пограничников, и на паспортном контроле в аэропорту или другом пункте ему не поставят штампа, разрешающего выезд из страны.

Поэтому Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области рекомендует всем гражданам проверить и погасить свои налоговые долги.

Проверить наличие задолженности по имущественным налогам и уплатить ее можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Самостоятельно сформировать и распечатать платежный документ на уплату налоговой задолженности позволяет Интернет-сервис «Заплати налоги». Сервис также предоставляет возможность произвести оплату в режиме «онлайн» через один из банков-партнеров, заключивших соглашение с налоговой службой.