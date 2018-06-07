На арену международного профессионального турнира по смешанным единоборствам выйдет еще один представитель оренбургского клуба «Боец», школы «Шторм» и команды «Новый поток». Максим Якобюк (3-0) сразится с бразильцем Маркусом Винициусом «Гора» Лопесом (12-6). Поединок заявлен как бой тяжеловесов.

Ученик Александра Шлеменко 37-летний Максим Якобюк родом из Омска. Он уверенно выступает на турнирах M-1 Challenge. Он одержал две досрочные победы, сперва проведя удушающий прием Виктору Трушову, а потом забив в технический нокаут немецкого тяжеловеса Франка Корца. Якобюк — Чемпион России по панкратиону, вице-чемпион Европы по панкратиону, победитель открытого кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою.

Бразильский боец Маркус Винициус Лопес провел три боя в рейдже M-1 Challenge. Оба своих боя в тяжелом весе он выиграл, победив Курбана Ибрагимова и Евгения Мякникина. Но еще у него был бой в полутяжелом весе, где он уступил Штефану Пютцу. Свой последний бой он провел на турнире Jungle Fight, где нокаутировал своего соотечественника Дугласа Умберто Кейруша Сильву.

— Третья победа для одного или второго бойца в рамках турниров M-1 Challenge может сделать победителя этого боя одним из претендентов на титульный бой, — заявили в организации.

Таким образом, Оренбург на турнире M-1 Challenge 94 представят пятеро бойцов – Асия Клютова (Цеста), Роман Богатов (Новый поток, Шторм, Боец), Михаил Рагозин (Новый поток, Шторм, Боец), Максим Якобюк (Новый поток, Шторм, Боец), и Дамир Исмагулов (Новый поток, Шторм, Боец). Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона организации между оренбуржцем Дамиром Исмагуловым и белорусом Артемом Дамковским.

Международный профессиональный турнир M-1 Сhallenge 94 состоится 15 июня на арене СКК «Оренбуржье» (подробнее).

Состав участников турнира M-1 Challenge 94 в Оренбурге: