На арену международного профессионального турнира по смешанным единоборствам выйдет еще один представитель оренбургского клуба «Боец», школы «Шторм» и команды «Новый поток». Максим Якобюк (3-0) сразится с бразильцем Маркусом Винициусом «Гора» Лопесом (12-6). Поединок заявлен как бой тяжеловесов.
Ученик Александра Шлеменко 37-летний Максим Якобюк родом из Омска. Он уверенно выступает на турнирах M-1 Challenge. Он одержал две досрочные победы, сперва проведя удушающий прием Виктору Трушову, а потом забив в технический нокаут немецкого тяжеловеса Франка Корца. Якобюк — Чемпион России по панкратиону, вице-чемпион Европы по панкратиону, победитель открытого кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою.
Бразильский боец Маркус Винициус Лопес провел три боя в рейдже M-1 Challenge. Оба своих боя в тяжелом весе он выиграл, победив Курбана Ибрагимова и Евгения Мякникина. Но еще у него был бой в полутяжелом весе, где он уступил Штефану Пютцу. Свой последний бой он провел на турнире Jungle Fight, где нокаутировал своего соотечественника Дугласа Умберто Кейруша Сильву.
— Третья победа для одного или второго бойца в рамках турниров M-1 Challenge может сделать победителя этого боя одним из претендентов на титульный бой, — заявили в организации.
Таким образом, Оренбург на турнире M-1 Challenge 94 представят пятеро бойцов – Асия Клютова (Цеста), Роман Богатов (Новый поток, Шторм, Боец), Михаил Рагозин (Новый поток, Шторм, Боец), Максим Якобюк (Новый поток, Шторм, Боец), и Дамир Исмагулов (Новый поток, Шторм, Боец). Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона организации между оренбуржцем Дамиром Исмагуловым и белорусом Артемом Дамковским.
Международный профессиональный турнир M-1 Сhallenge 94 состоится 15 июня на арене СКК «Оренбуржье» (подробнее).
Состав участников турнира M-1 Challenge 94 в Оренбурге:
- (до 65,8 кг) Суксаван «Йода» Хампасат (Франция), 10-9-1 — Гегард Варданян (Армения), 4-0
- (до 84 кг) Пьетро Пенини (Италия) – Владимир Трусов (Самбо-Питер, Россия)
- (до 56,7 кг) Димитар Костов (Болгария), 9-5 — Кирилл Фоменков (Р.О.Д.Ъ.), 3-1
- (до 54 кг) Зейна Крантич (Босния и Герцеговина), 1-1 — Асия Клютова (Цеста, Россия), 0-0
- (до 80 кг) Маркус Винициус «Гора» Лопес (Бразилия), 12-6 — Максимом Якобюк (Новый Поток, Шторм, Боец), 3-0
- (до 77,1 кг) Юхо Валамаа (Финляндия), 15-4 — Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 7-4
- (до 70,3 кг) Рубенилтон Перейра (Бразилия), 19-5 — Владимир Канунников (Стрела Team), 9-1
- (до 84 кг) Валерий «Русский Молот» Мясников (Industrials Team), 12-1-2 — Михаил Рагозин (Новый Поток, Шторм, Боец), 11-3
- (до 70,3 кг) Раул Тутараули (Грузия), 18-4 — Роман Богатов (Новый Поток, Шторм, Боец), 5-0
- (до 70,3 кг) Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 22-10 — Дамир Исмагулов (Новый Поток, Шторм, Боец), 15-2