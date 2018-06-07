В прокуратуре области обсудили вопросы эффективного противодействия коррупции

7 июня, в прокуратуре области под председательством прокурора области Сергея Берижицкого состоялось заседание круглого стола на тему: «Актуальные проблемы правоприменения антикоррупционного законодательства».

В заседании приняли участие вице-губернатор — заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, заместитель председателя Законодательного собрания региона Александр Трубников, заместитель начальника управления УФСБ России по Оренбургской области Олег Алцыбеев, заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман, заместитель начальника управления МВД РФ по Оренбургской области Игорь Погадаев, заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области Татьяна Кудашева, представители общественных объединений и организаций, Молодежного парламента, регионального штаба ОНФ, преподаватели и студенты-юристы оренбургских вузов.

Открывая дискуссионную площадку, прокурор области призвал всех к конструктивному диалогу в поиске самых действенных мер противодействия коррупции. Руководитель надзорного ведомства отметил имеющийся у представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, научного сообщества, общественных объединений и студенчества необходимый потенциал в борьбе с коррупционными проявлениями. Сергей Берижицкий выразил уверенность в том, что этот ресурс будет использован в нужном направлении.

Участники заседания высказывались на самые разные темы повестки заседания.

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин выразил свою точку зрения относительно первопричин коррупции, отметив, что успех в борьбе с этим явлением будет достигнут после проведения качественной идеологической работы, в первую очередь, с молодежью. Он подчеркнул, что, воспитывая подрастающее поколение, необходимо выработать отрицательное отношение общества к любым проявлениям негативного поведения. Также в своем выступлении он рассказал о работе региональной комиссии по противодействию коррупции. Отдельно отметил вклад бизнеса в антикоррупционную работу.

Звучали предложения по налаживанию еще более эффективного делового сотрудничества правоохранителей, органов государственной власти, общественных организаций в рамках антикоррупционного противодействия. Обсуждались проблемы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, привлечения к уголовной ответственности за коррупционные преступления, вопросы правоприменения законодательства о противодействии коррупции и формирования антикоррупционной информационной среды.

Главным посылом в выступлении каждого участника встречи стала задача воспитания нетерпимого отношения людей к проявлениям коррупции и проведения информационно-идеологической работы с обществом, в первую очередь, с молодежью.

По итогам содержательного разговора участники пришли к единому мнению о необходимости обеспечения полной открытости и прозрачности деятельности органов публичной власти, создания эффективной системы общественного контроля. Для этого предложено разработать Концепцию национальной антикоррупционной информационной политики в регионе, провести мониторинг исполнения регионального антикоррупционного законодательства, задействовать потенциал высших учебных заведений области при проведении правового мониторинга, правовой экспертизы, юридического прогнозирования.

Помимо этого, прозвучала инициатива о дополнительном стимулировании институтов гражданского общества и граждан, активно занимающихся вопросами противодействия коррупции.