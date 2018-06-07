ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме

Единый государственный экзамен по русскому языку в Оренбуржье 6 июня сдавали 7 653 человека в 57 пунктах, где работали 179 общественных наблюдателей. В штатном режиме функционировала система видеонаблюдения. Серьезных нарушений не выявлено.

Самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ-2018 привлек повышенное внимание представителей СМИ: в этот день в региональном ситуационном центре побывали съемочные группы всех областных телеканалов, а также корреспонденты печатных и интернет-СМИ. Перед началом экзамена некоторые из 30 аккредитованных наблюдателей рассказали журналистам об основных принципах своей работы.

Дарья Кутаева: – Сейчас мы наблюдаем за началом экзамена, как заходят и рассаживаются участники ЕГЭ, как печатаются КИМы. А затем будем контролировать, как проходит сам экзамен, как после него сканируются, упаковываются и отправляются бланки ответов.

Марина Лысова: – Я наблюдаю за пунктом проведения экзаменов № 31 города Орска: замечаний пока никаких нет. Если выпускники выходят из аудиторий, то я отмечаю, кто и насколько.

Как отметила руководитель Оренбургского регионального ситуационного центра Виктория Петрунина, все наблюдатели прошли обучение и подходят к своей работе очень ответственно.

– В прошлом году у нас был случай, когда работающие в нашем ситуационном центре наблюдатели выявили шпаргалку. Сейчас пока все спокойно, – сказала Виктория Петрунина.

Некоторые журналисты побывали также в одном из пунктов проведения экзаменов, расположенном в оренбургском лицее № 8, и побеседовали перед процедурой с выпускниками.

Екатерина Юрова, гимназия №1: – Два года в нашей гимназии учителя готовили нас к ЕГЭ. Все отлично, настрой позитивный!

Экзамен по русскому языку продлился три с половиной часа. Дождавшись его окончания, представители СМИ снова побеседовали с выпускниками. Вот некоторые из наиболее характерных высказываний:

– Некоторый стресс перед началом, конечно, был. Но когда я увидела КИМы, то успокоилась и поняла, что ничего страшного нет. Надо собраться и решить все до конца.

– Трудностей не возникло нигде. Ко всему мы оказались готовы, и все было ожидаемо. Организация – вообще без проблем, без каких-либо накладок.

– Настроение хорошее, позитивное. Если ты был готов, то написать легко.

Узнать результаты экзамена по русскому языку выпускники смогут не позднее 25 июня. Это можно будет сделать по месту регистрации на ЕГЭ (в школе или муниципальном органе управления образованием), на порталах check.ege.edu.ru и gosuslugi.ru (в личном кабинете).