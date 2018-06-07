7 июня, губернатор Оренбургской области Юрий Берг поздравил соцработников с профессиональным праздником и 100-летием образования государственной системы социальной защиты. Глава региона наградил лучших представителей социальной службы.

В церемонии, проходившей в зале торжеств Правительства области, также участвовали вице-губернатор — заместитель председателя Правительства области по социальной политике Павел Самсонов, вице-губернатор — заместитель председателя Правительства области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, заместитель председателя Законодательного собрания области Олег Димов, министр социального развития области Татьяна Самохина, представители профсоюза и средств массовой информации.

— В последние десятилетия роль социальных работников в нашем обществе стала особенно заметной, её трудно переоценить. Сегодня это направление социальной сферы продолжает динамично развиваться. Успешно внедряются принципы адресности и нуждаемости при предоставлении поддержки. Вводятся новые социальные услуги, которые по качеству и доступности отвечают запросам современного человека. И все это — ваша работа. Каждый социальный работник — это живое воплощение заботы государства о гражданах, — сказал Юрий Берг.

Сегодня в Оренбургской области в сфере социальной защиты населения трудятся 8 тысяч человек. Социальную поддержку и обслуживание ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья и семей, которым необходима помощь государства осуществляют более 60 учреждений соцзащиты. Аудитория подопечных органов социальной защиты — более 1,7 млн оренбуржцев.

— Милосердие, доброта, ориентированность на потребности людей, умение социального работника установить близкий контакт, поддержать человека словом и делом – эти качества отличают социальных работников. Спасибо вам за любовь к людям и ваш нелегкий труд, — сказал Юрий Берг.

Глава региона отметил, что сегодня есть прекрасная возможность привлечь к социальной работе волонтёров и добровольцев. 2018 год объявлен Годом добровольчества. Министерство социального развития области является одним из лидеров по развитию волонтёрского движения.

— У нас много добрых и бескорыстных людей, которые готовы поделиться своим теплом и сердечностью, внести трудовой вклад в общие дела. И я надеюсь, что волонтерское направление вашей организационной работы в ближайшем будущем усилится новыми участниками из числа добровольцев и общественников, — сказал Юрий Берг.

После поздравления губернатор и другие участники церемонии вручили награды лучшим социальным работникам области. Празднование 100-летия службы социальной защиты и Дня социального работника продолжилось в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье», где прошел большой концерт для соцработников области.