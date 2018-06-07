В администрации Оренбурга вручили награды

7 июня в администрации города Оренбурга на аппаратном совещании были вручены награды:

— За заслуги перед городом Оренбургом в развитии циркового искусства, активное участие в благотворительной деятельности, многолетний добросовестный труд Медалью «За заслуги перед Оренбургом» II cтепени награжден директор Оренбургского государственного цирка Терещенко Евгений Иванович.

— За многолетний добросовестный труд, профессионализм, в связи с празднованием Дня социального работника и 100-летия системы социальной защиты в России Благодарность города Оренбурга объявлена ведущему специалисту отдела по социальным вопросам администрации Северного округа города Оренбурга Килиной Оксане Владимировне.

— За добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров Благодарность Администрации города Оренбурга объявлена заведующему кафедрой технологии строительного производства Оренбургского государственного университета, доктору технических наук, доценту Гурьевой Виктории Александровне.

В связи с профессиональным праздником — Днем социального работника и 100-летием системы социальной службы Российской Федерации Благодарность Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области объявлена:

— заместителю главы Северного округа города Оренбурга по социальным и организационно-информационным вопросам Климантовой Татьяне Юрьевне.

— заместителю главы Южного округа города Оренбурга по социальным и организационным вопросам Рябовой Наталье Владимировне.

— главному специалисту отдела социальных выплат и компенсаций управления по социальной политике Администрации города Оренбурга Савиновой Екатерине Викторовне.

Благодарностью Президиума Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области награждены:

— начальник отдела по охране здоровья граждан управления по социальной политике Администрации города Оренбурга Даньшина Татьяна Борисовна.

— начальник отдела социальной защиты населения Северного округа города Оренбурга Кривощекова Елена Александровна.

— начальник отдела социальной защиты населения Южного округа г. Оренбурга Муравьева Елена Николаевна.

Почетной грамотой Секретариата Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области награждены:

— начальник отдела назначений пенсий с учетом специального стажа Отделения Пенсионного Фонда России по Оренбургской области Сопова Наталья Владимировна.

— директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания Оренбургской области «Реабилитационный центр «Проталинка» Паина Людмила Васильевна.

Благодарностью Секретариата Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области награждены:

— главный специалист отдела по обеспечению выплат гражданам, имеющим детей Государственного казенного учреждения Оренбургский области «Центр социальной поддержки населения» — Ворошилова Елена Олеговна.

— младшая медицинская сестра по уходу за больными Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Оренбургской области «Геронтологический центр «Долголетие» — Сакова Светлана Анатольевна.

— ведущий специалист отдела социальных выплат и компенсаций управления по социальной политике Администрации города Оренбурга Судакова Елена Алексеевна.