В школе №24 обрушился потолок. СК проводит проверку

В МОБУ «СОШ №24» произошло обрушение потолка. СК РФ узнав о происшествии из СМИ организовал свою проверку.

Инцидент произошел 8 октября, во время уроков в коридоре школы обвалился подвесной потолок системы «Армстронг». В результате никто не пострадал. дети в этот момент находились на уроках.

– В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и сотрудников соответствующих органов и организаций, которые отвечают за техническое содержание и обслуживание образовательного учреждения, – сообщили в СК.

Начальник управления образования Оренбурга Нина Гордеева сказала, что для детей планируют организовать занятия в других местах.

24-я школа является одним из старейших учебных заведений города. Занятия в школе проводятся с конца 1936 года. Школа знаменита своими выпускниками, среди которых два Героя Советского Союза: Павел Орлов и Иван Злыдённый. Также в школе училась Валентина Горячева — жена первого космонавта Юрия Гагарина. Сейчас в школе обучаются 660 детей. Директором образовательного учреждения является Дегтярева Мария Владимировна.