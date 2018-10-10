Золотая осень-2018

10 октября, в Москве на территории ВДНХ начала свою работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018».

Открыл главный аграрный форум страны Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. На мероприятии также присутствовали министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, руководители региональных министерств, главы регионов.

Золотая осень-2018

Оренбургскую область на торжественной церемонии открытия представляли губернатор Юрий Берг, и. о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Валерий Новоженин, первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области Григорий Захаров, ведущие агропроизводители и переработчики региона.

Председатель Правительства России посетил экспозиции регионов, на которых представлены лучшие продуктовые бренды, пользующиеся высоким спросом в своих регионах, а также имеющих хороший потенциал для продвижения на всей территории России и внешних рынках.

Золотая осень-2018

На стенде Оренбургской области представлена продукция ведущих пищевых и перерабатывающих предприятий региона.

Губернатор Юрий Берг отметил высокий потенциал АПК Оренбуржья и его весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

– Оренбургская область – экономически стабильный регион с развитым промышленным комплексом и сельским хозяйством. Оренбургская продукция, известная своей экологической чистотой и прекрасными вкусовыми качествами, пользуется хорошим спросом и дома, и в столице, и в соседствующих с нами регионах Республики Казахстан. Лучшее подтверждение качества нашей продукции – награды, которые оренбуржцы ежегодно привозят с ведущей агропромышленной выставки страны, – сказал Юрий Берг.

На открытии «Золотой осени-2018» оренбуржцам были вручены государственные награды: звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» были удостоены Алексей Орлов (ООО «Елань» Асекеевского района) и Федор Штрейх (КФХ «ФИЯ» Красногвардейского района).

Золотая осень-2018

Руководителю  крестьянского (фермерского) хозяйства «Фия» Красногвардейского  района Федору Штрейху присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Он является одним из лучших руководителей в агропромышленном комплексе  Оренбургской области. Более 10 лет Федор Штрейх возглавляет крупное хозяйство в Красногвардейском районе. За годы работы в должности руководителя КФХ «Фия» он внес большой вклад в экономическое, техническое и социальное развитие предприятия.

Еще одно почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Алексею Орлову – директору общества с ограниченной ответственностью «Елань» Асекеевского района.  На протяжении 17 лет он возглавляет ООО «Елань», которое на сегодняшний день является одним из крупнейших хозяйств области, отличающихся стабильностью в развитии. Кроме того, большое внимание Алексей Иванович уделяет социальному развитию сел Лекаревка, Мартыновка, Рязановка, Петровка, Золотой Родник, где расположены отделения ООО «Елань».

В ходе работы выставки губерантор Юрий Берг провел ряд деловых встреч и подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем агрохолдинга «ЭкоНива-АПК» Штефаном Дюрром.

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