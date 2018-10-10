10 октября, в Москве на территории ВДНХ начала свою работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018».

Открыл главный аграрный форум страны Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. На мероприятии также присутствовали министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, руководители региональных министерств, главы регионов.

Оренбургскую область на торжественной церемонии открытия представляли губернатор Юрий Берг, и. о. министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Валерий Новоженин, первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области Григорий Захаров, ведущие агропроизводители и переработчики региона.

Председатель Правительства России посетил экспозиции регионов, на которых представлены лучшие продуктовые бренды, пользующиеся высоким спросом в своих регионах, а также имеющих хороший потенциал для продвижения на всей территории России и внешних рынках.

На стенде Оренбургской области представлена продукция ведущих пищевых и перерабатывающих предприятий региона.

Губернатор Юрий Берг отметил высокий потенциал АПК Оренбуржья и его весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

– Оренбургская область – экономически стабильный регион с развитым промышленным комплексом и сельским хозяйством. Оренбургская продукция, известная своей экологической чистотой и прекрасными вкусовыми качествами, пользуется хорошим спросом и дома, и в столице, и в соседствующих с нами регионах Республики Казахстан. Лучшее подтверждение качества нашей продукции – награды, которые оренбуржцы ежегодно привозят с ведущей агропромышленной выставки страны, – сказал Юрий Берг.

На открытии «Золотой осени-2018» оренбуржцам были вручены государственные награды: звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» были удостоены Алексей Орлов (ООО «Елань» Асекеевского района) и Федор Штрейх (КФХ «ФИЯ» Красногвардейского района).

Руководителю крестьянского (фермерского) хозяйства «Фия» Красногвардейского района Федору Штрейху присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Он является одним из лучших руководителей в агропромышленном комплексе Оренбургской области. Более 10 лет Федор Штрейх возглавляет крупное хозяйство в Красногвардейском районе. За годы работы в должности руководителя КФХ «Фия» он внес большой вклад в экономическое, техническое и социальное развитие предприятия.

Еще одно почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Алексею Орлову – директору общества с ограниченной ответственностью «Елань» Асекеевского района. На протяжении 17 лет он возглавляет ООО «Елань», которое на сегодняшний день является одним из крупнейших хозяйств области, отличающихся стабильностью в развитии. Кроме того, большое внимание Алексей Иванович уделяет социальному развитию сел Лекаревка, Мартыновка, Рязановка, Петровка, Золотой Родник, где расположены отделения ООО «Елань».

В ходе работы выставки губерантор Юрий Берг провел ряд деловых встреч и подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем агрохолдинга «ЭкоНива-АПК» Штефаном Дюрром.