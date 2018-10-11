В пятницу, 12 октября, во французской провинции Бретань оренбургский клуб «Факел-Газпром» проведет второй матч предварительного этапа Лиги чемпионов сезона 2018-2019 годов.

Соперник оренбургских газовиков – четырехкратный чемпион Франции клуб «Эннебон». В последние годы этот представитель французского настольного тенниса, успешно преодолевая групповые соревнования, выходит в финальную часть Лиги европейских чемпионов.

Впрочем, ничего сверхестественного в этом нет – в составе парижского клуба все эти годы выступают звезды мирового настольного тенниса. Этот сезон не стал исключением. Лидером команды нынешнего состава клуба «Эннебон» является игрок национальной сборной команды Великобритании Лиам Пичфорд многократный чемпион Великобритании, бронзовый призер командного чемпионата мира 2017 года, 23-я ракетка мирового рейтинга. В отличной форме находится игрок национальной сборной команды Бельгии Седрик Нуттинг. Под стать своим лидерам и остальные теннисисты французского клуба – игрок национальной сборной команды Франции Квентин Робинот и представитель Китая – Фан Ченг Пенг, чемпион мира среди юниоров. По словам главного тренера «Эннебона» Абрахама Бориса, его команда, пережив время травм и смены поколения игроков, сейчас в боевом составе и настраивается в предстоящем поединке только на победу. Рассчитывает руководство французского клуба и на поддержку своих болельщиков – все билеты уже распроданы.

Оренбургский клуб настольного тенниса «Факел-Газпром» после первого тура возглавляет турнирную таблицу и рассчитывает на пополнение запаса очков и в предстоящей игре. Накануне отъезда команды во Францию о подготовке «Факела» рассказал главный тренер клуба Виктор Андреев: «Все игроки прошли серьезную подготовку к матчу. Все здоровы. Состав определим непосредственно перед игрой. Ребята настроены лишь на победу».

Так что в предстоящем поединке оба соперника нацелены только на успех. А значит предстоящий поединок ожидается очень напряженным и сложным.

За ходом матча можно будет наблюдать 12 октября с 23:00 (время оренбургское) на сайте LAOLA1 TV.