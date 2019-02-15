С целью недопущения распространения гриппа и ОРВИ в школах Оренбурга, Управление Роспотребнадзора рекомендует с 16 февраля и до особого распоряжения объявить досрочный роспуск учащихся с 1 по 11 классы на каникулы. Учреждения дополнительного образования и детские сады будут работать в штатном режиме.Детей с симптомами заболевания в дошкольные образовательные учреждения рекомендуется не приводить. , сообщает пресс-служба городской администрации.

Также напоминаем, что до 10 марта 2019 года Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области продолжает работу «горячей линии» по мерам профилактики гриппа и ОРВИ. Жители Оренбурга могут получить консультации с понедельника по четверг с 9:30 до 17:30, в пятницу — с 9:30 до 16:15 (обед — с 13:00 до 13:45) по следующим телефонам: 8 (3532) 44-23-59, 35-14-68, 43-60-58, 43-60-68, 74-35-55, 74-35-48;