В январе 2019 года сотрудники Управления Россельхознадзора внепланово проверили два магазина сети «Магнит» (АО «Тандер») на улице Магистральной и проспекте Дзержинского города Оренбурга.

В ходе проверки было обнаружено 10 килограмм некачественной и опасной продукции животного происхождения, а именно: 7 кг рыбы, 3 кг мясных и колбасных изделий и яйцо куриное – 130 штук. Даная продукция не имела маркировки, содержащей информацию об условиях хранения, сроке годности и производителе, была нарушена целостность упаковки, условия и сроки хранения. Вся продукция снята с реализации и уничтожена владельцем. За данные нарушения ответственные должностные лица организации привлечены к штрафу, общая сумма которого составила около 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба