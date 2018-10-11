В селе Хабарное завершен капитальных ремонт крыш

Напомним, жители этого села, входящего в состав Новотроицкого городского округа сначала не поддержали предложение администрации о проведении капремонта. На общем собрании собственникам не удалось собрать кворум, не пришли они к единому мнению и на заочном этапе голосования. В итоге перечень работ по 4 домам был утвержден постановлением муниципалитета, как это и предусмотрено законом в случае необходимости проведения капитального ремонта. Несмотря на плохое текущее состояние крыш, собственники отказались предоставить доступ подрядной организации к общему имуществу многоквартирных домов.

Региональным оператором была проведена разъяснительная работа. Получив исчерпывающую информацию о планируемых объемах работ, строительных материалах, даже подрядной организации, победившей на электронном аукционе, новотройчане допустили строителей к работам.

В настоящее время капитальный ремонт завершен, документация готовится к проведению приемочной комиссии. Законодательно закреплено, что собственники, однажды не вышедшие на общее собрание, в ней участие принимать не могут. По факту же жители наблюдали за каждым шагом строителей. В технических вопросах им помогали инспекторы Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области.

— Нашу крышу завершили в августе, затем приступили к следующей. Сильные дожди уже были, пока претензий нет. Наши опасения остались в прошлом, за ЖКХ и капремонт платим исправно, — рассказала Любовь Додонова, проживающая в доме 9а.

Опираясь на опыт соседей, жители других домов Хабарного подают заявки о проведении капитального ремонта в их домах. Улучшилась и платежная дисциплина, отмечают в муниципалитете.