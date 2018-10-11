Мошенники обзванивают бизнесменов от имени МЧС

В последнее время участились случаи мошеннических действий неустановленных лиц в отношении представителей бизнеса в Оренбуржье.

Мошенники обзванивают торговые центры, кафе и рестораны, представляются высокопоставленными сотрудниками Главного управления МЧС России по Оренбургской области и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке состояния пожарной безопасности. Взамен на лояльное отношение в ходе проверки, высказывают просьбу об оказании материальной помощи им или третьим лицам.

Главное управление МЧС России по Оренбургской области официально заявляет о непричастности должностных лиц МЧС России к подобным незаконным действиям и предлагает обо всех подобных фактах мошенничества сообщать на телефон доверия Главного управления 8 (3532) 308-999, а также незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.