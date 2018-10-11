Сбербанк и несколько инвесторов пришли на помощь компании «Уралэлектрострой» (УЭС), которая оказалась в трудной ситуации, сообщает 56orb.ru.

Компанию удалось создать с нуля практически на голом месте и теперь она входит в число лидеров российского рынка по проектированию, строительству и обслуживанию энергосетей. Так, два из трех километров новых ЛЭП в Оренбуржье и каждый 10-й километр высоковольтных ЛЭП в стране был спроектирован и смонтирован именно этими энергостроителями.

Организация начала свою деятельность 20 лет назад с небольших подрядов. По информации основателя Сергея Чернова, бизнес стал успешным из-за понимания необходимости проведения полного бизнес-цикла.

После этого появились проектный отдел, различные лаборатории, а компания начала сама выполнять работы практически любой сложности. Она внедряет новые технологии, проводит исследования новых материалов и проверяет работу на практике.

Также специалисты предприятия сами производят металлоконструкции ЛЭП. Для этого предусмотрены специальных цех, парк спецтехники, который насчитывает 700 единиц. Организация поучаствовала в прорыве «крымской энергоблокады», когда была взорвана опора ЛЭП, по которой электричество шло на полуостров. Тогда зарубежные компании отказались проводить работы, опасаясь американских санкций. Одним из главных участников по строительству энергомоста стал «Уралэлектрострой». Через два месяца заработала его первая нитка, которую запустил глава РФ Владимир Путин.

Через полгода после теракта все ограничения удалось снять. В 2017 году глава Оренбуржья Юрий Берг по поручению Путина вручил Чернову орден Дружбы.

Однако в последующие два года бизнес сильно лихорадило. Был зафиксирован рост долгов перед контрагентами, появились задержки с выплатами зарплат в ряде дочерних структур.

Получилось так, что организация попала в ловушку дефицита оборотных средств. То есть заказы не пропали, но отсутствовали средства на их выполнение.

Помочь предприятию решили Сбербанк и несколько инвесторов. Сама организация является уникальной, так как она имеет в своем портфеле заказов более двух десятков крупных проектов. Также у нее есть филиалы в пяти субъектах страны, огромная проектно-прикладная база, а главное – более 1,5 тысячи уникальных специалистов.

Сейчас на предприятии введена процедура внешнего наблюдения. Уже удалось погасить долги по зарплате, налогам и согласовать графики сдачи строящихся объектов. Кроме того, Федеральная сетевая компания планирует и в дальнейшем взаимодействовать с УЭС. Не был расторгнут ни один из контрактов на сумму свыше 6,2 миллиарда рублей.

Оренбуржцы могут получить масштабные энергопроекты на Дальнем Востоке. В текущем году компания отметит 20-летие.