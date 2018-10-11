Производство, АПК, туризм: оренбуржцы обсуждают форматы сотрудничества с регионами Республики Беларусь

11 октября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг работает на V форуме регионов России и Республики Беларусь в Могилёве. Глава региона проведет встречу с членами Правительства Республики, в частности, с министром промышленности и министром архитектуры и строительства. Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с руководством Могилёвской области.

В рамках форума уже состоялась встреча министра экономического развития промышленной политики и торговли Оренбургской области Натальи Безбородовой, министра культуры и внешних связей региона Евгении Шевченко с председателем концерна «Беллегпром», сопредседателем рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Оренбургской областью Николаем Ефимчиком.

Обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества. В частности, перспективы расширения совместного проекта по производству строительных материалов, поставок в Белоруссию продукции ООО «Оренбургский радиатор», АО «Завод Инвертор», ООО «Комплексные системы утилизации». Был затронут вопрос обмена опытом в сфере туризма, сельском хозяйстве, других отраслях.

По словам Натальи Безбородовой, Оренбургская область сегодня нацелена на диверсификацию регионального экспорта за счет увеличения несырьевой компоненты. Белорусские партнеры высказали заинтересованность в расширении поставок в Оренбургскую область техники и комплектующих, текстильной продукции и аграрных технологий.

Стороны договорились продолжить диалог в рамках заседания совместной рабочей группы в декабре в рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии».

Главным событием V форума регионов России и Республики Беларусь станет пленарное заседание «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» с участием глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Секции форума пройдут по пяти основным направлениям: аграрная политика, унификация и гармонизация законодательств, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность и экономическая безопасность.