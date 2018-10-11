Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Одинцов. Пробные топки в Орске начались с 4 октября — тепло было пущено в социальные учреждения, школы и детски е сады.

В Оренбургском филиале «Т Плюс» отметили — Орская ТЭЦ-1 готова к переходу на зимний режим работы. Основное оборудование станции отремонтировано на сто процентов.

В ходе подготовке к зиме на Орской ТЭЦ-1 были выполнены капитальный ремонт турбины № 11 и текущие ремонты трех энергетических котлов, а также модернизированы внутристанционные тепловые сети, с заменой участка протяженностью порядка одного километра. Работы на вспомогательном оборудовании ТЭЦ будут завершены до конца осени. Однако, это не помешает бесперебойному энергоснабжению города.

Энергетики отмечают, что помимо источника тепла — Орской ТЭЦ-1 — в системе теплоснабжения также находятся городские тепловые сети и коммунальные организации, обслуживающие внутридомовое оборудование. Ход отопительного сезона зависит от всех звеньев этой цепи. Именно поэтому каждой из задействованных структур необходимо проявлять максимальную ответственность, оперативно реагируя на обращения горожан.