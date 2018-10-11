Новый график движения пассажирских поездов будет введен на ЮУЖД 9 декабря

9 декабря 2018 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2018/2019 годы. График будет действовать в течение года.

В расписание поездов Уральского филиала АО «ФПК» будут внесены следующие изменения:

Маршрут следования поезда № 342/341 Екатеринбург – Нижневартовск продлен до Оренбурга. Отменен поезд № 542/541 Оренбург – Нижневартовск.

Сокращен маршрут следования фирменного поезда № 31/32 «Оренбуржье» сообщением Оренбург – Москва до Самары. Между Оренбургом и Москвой организовано следование беспересадочных вагонов сообщением Оренбург – Москва в составах поездов № 31/32 Оренбург – Самара и № 13/14 Челябинск – Москва.

Поезд № 79/80 Челябинск-Москва отменен. Организовано следование беспересадочных вагонов сообщением Челябинск – Москва в составах поездов № 689/690 Челябинск – Екатеринбург и № 89/90 Петропавловск – Москва.

Сокращен маршрут следования поезда № 113/114 Челябинск – Кисловодск до станции Орск с изменением номера на № 313/314. Назначается курсирование прицепных вагонов Челябинск – Кисловодск в составе поезда № 57/58 Иркутск – Кисловодск.

Изменения в расписании поездов Уральского филиала АО «ФПК» не повлияют на удобство и доступность поездок для пассажиров.