В день учителя педагог из Оренбургской области выиграла квартиру

День учителя в этом году особенно запомнится преподавательнице из Оренбургской области Оксане Ковалевой*. В праздничном выпуске ТВ-программы «У нас выигрывают!» женщина стала обладательницей квартиры стоимостью 3 000 000 рублей.

Учительница из города Сорочинска приняла участие в суперконкурсе «Квартира без очереди»**. Она приехала в студию вместе с супругом Андреем. Оксана преподает в школе русский язык и литературу. Заботливая мама воспитывает двоих детей: трехлетнего сына Артема и годовалую дочку Софью.

Чтобы стать участником ТВ-шоу, а значит, испытать удачу в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Столото». Сделать это может любой желающий. Авторы отобранных анкет получат возможность выиграть квартиру.

Для выигрыша заветного приза участнице необходимо было отгадать, в какой из 12 ячеек сейфа находится символический ключ от квартиры.

— Я не верю в примеры и суеверия, зато верю в удачу, — поделилась Оксана со зрителями программы.

За помощью в нелегком выборе гостья обратилась к супругу. Вместе они решили проверить ячейку сейфа под номером 7 и стали победителями!

Выигрыш оказался очень кстати. Супруги давно мечтают о собственном семейном гнездышке, так как им приходится ютиться в одной квартире вместе с родителями. Теперь их желанию суждено осуществиться.

* Фото публикуется с разрешения победительницы.

**Конкурс «Квартира без очереди» проводится на условиях, указанных на сайте stoloto.ru. В конкурсе разыгрывается денежный эквивалент квартиры стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей.