Городские депутаты высадили тополя в Ботаническом саду ОГУ

Самую длинную аллею в единственном Ботаническом саду Оренбуржья высадили депутаты городского Совета со своими областными коллегами и студентами Оренбургского государственного университета.

Сто пятьдесят саженцев тополя разных видов высажены во второй, менее освоенной пока половине сада, расположенного между улицей Терешковой и проспектом Победы.

— Мы с коллегами по фракции «Единая Россия» в городском Совете с радостью поддержали идею ребят из ОГУ создать новую аллею. Ботанический сад — не из тех достопримечательностей, которые создаются за короткий срок. Но для наших детей он уже точно станет одной из узнаваемых особенностей города, — отметила депутат Оренбургского городского Совета Елена Афанасова.

Сегодня площадь Ботанического сада Оренбургского госуниверситета составляет 25 гектаров. Здесь посажено больше 1000 видов растений.

— Сад был заложен относительно давно, и мне очень приятно видеть, что работа здесь продолжается. Тем более приятно и самому внести свой вклад в это большое дело, — признался депутат городского Совета Дмитрий Старков.

Его поддержали и коллеги.

— Это единственный в Оренбуржье Ботанический сад. Сегодня я побывал здесь впервые и надеюсь, что эта акция по высадке деревьев приблизит появление цветущего Ботанического сада, которым горожане смогут гордиться, — отметил депутат Андрей Мысик.

— Когда-то, еще студентом, я с однокурсниками высаживал деревья на территории ОГУ – тогда еще это был Политехнический институт. Сегодня мы с коллегами высаживает тополя в Ботаническом саду ОГУ. Традиция продолжается! – отметил депутат Владимир Курников.

Высадкой сразу 150 саженцев студенты ОГУ решили завершить Год волонтера в своем вузе. Новая аллея получила и соответствующее название: «Волонтерская».

— Для нас сегодняшняя акция — это не только продолжение темы развития и благоустройства Ботанического сада, но и поддержка проекта «Создание комфортной городской среды». Все, кто приехал сегодня помочь, объединены одной большой целью – чтобы вокруг нас было более комфортно, удобно и красиво, – подчеркнула ректор ОГУ, депутат Законодательного Собрания Жанна Ермакова.

Именно тополя для высадки выбрали неслучайно. Способность увлажнять и очищать воздух у них в шесть раз выше, чем у лиственниц и сосен.

— Впредь мы постараемся оказать помощь не только в посадке деревьев, но и в целом — в создании Ботанического сада. Важно приложить усилия для того, чтобы в Оренбурге появилась еще одна «жемчужина», которая будет приносить радость горожанам и гостям областного центра, — сказал заместитель председателя Законодательного Собрания, Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Димов.