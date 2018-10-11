Водитель Mitsubishi сбил 65-летнюю велосипедистку

Очередной велосипедист попал под колеса автомобиля. Дорожная авария произошла в Новотроицке, на перекрестке улиц Мичурина и Б.Хмельницкого. За рулем двухколесного транспортного средства была 65-летняя женщина.

По предварительной информации полученной от пресс-службы УМВД, 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на велосипедистку, которая двигалась по правому краю проезжей части в попутном направлении и при повороте не уступила дорогу автомобилю.

В результате дорожной аварии пенсионерка с ушибом левого коленного сустава, левой голени и правой кисти госпитализирована в городскую больницу.