1 февраля состоялось открытие детского садика «Теремок», построенного в районном центре Илек.Строительные работы велись ЗАО «Оренбургоблгражданстрой». На строительство детского сада из консолидированного бюджета области было выделено 187,5 млн рублей, в том числе 10,5 млн рублей – из муниципального бюджета. Здание соответствует всем требованиям безопасности.

В открытии принял участие Губернатор Юрий Берг. Обращаясь к илекчанам Юрий Берг отметил, что открытие детского сада – это всегда большое событие. Каждый реконструированный или построенный детский сад – это инвестиции в будущее.

Глава области от имени Правительства вручил детскому саду подарок на новоселье — сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение спортинвентаря и оборудования.

В новом детском саду открыто 10 групп на 220 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Детский сад оснащен новой мебелью, современным технологическим оборудованием, игровым и дидактическим материалом, учебными пособиями, мягким инвентарем, на что направлено 21 млн рублей. Для проведения занятий и праздников имеются музыкальный и спортивный залы. Созданы все условия для развития детей с ограниченными возможностями здоровья: доступная среда, специальный игровой материал, сенсорная комната, где индивидуальные занятия с воспитанниками проводят педагог-психолог, учитель-логопед.

Открытие детского сада «Теремок» дало поселку 54 новых рабочих места.