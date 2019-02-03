Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в возрасте 35 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца.

На 36 году жизни скончался российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). Он умер в ночь на 3 февраля.

О смерти Кирилла Толмацкого (Децла) — одного из самых известных рэперов в России — сообщил в воскресенье утром его отец и продюсер Александр Толмацкий.

«Кирилла больше нет», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

В официальном сообществе поклонников артиста «ВКонтакте» пишут о смерти артиста минувшей ночью.

Причиной смерти российского рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) стала остановка сердца, музыкант скончался после концерта в Ижевске, сообщил его концертный директор Павел Беленец.

«Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сказал Беленец в комментарии «Известиям».