Оренбургский проект «Памятник словарю Даля» занял 2-е место в народном интернет-голосовании Всероссийского конкурса идей необычных достопримечательностей «Культурный след». Он набрал 1862 голоса. В минувшие выходные организаторы конкурса открыли публичное обсуждение проектов, набравших более 100 голосов, в двух социальных сетях.

До 15 февраля экспертный совет определит пять инициатив-победителей, которые до осени этого года будут реализованы в регионах России. Среди экспертов конкурса: президент творческого союза художников России, член Российской академии художеств Константин Худяков, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак, Первый вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский и другие не менее известные люди. Будет ли увековечен «Словарь живого великорусского языка» в городе, где Владимир Иванович Даль и начал собирать материал для труда всей своей жизни, ставшего затем национальным достоянием, теперь полностью зависит от решения экспертов.

Тем временем, инициатор оренбургского проекта «Памятник словарю Даля» президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов предложил автору проекта «Вязниковский соловей» из Владимирской области Сергею Панкову, занявшему 4-е место в народном голосовании, в случае победы того в конкурсе, установить одну из его замечательных фигурок соловья в Оренбурге – в парке «Тополя». Ведь именно здесь в 1942 году родилась известная всем песня Алексея Фатьянова «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…» В марте этого года исполнится 100 лет со дня рождения поэта, которого судьба свела с композитором Василием Соловьевым-Седым в годы войны в Чкалове-Оренбурге.

Обсуждение проектов продолжится до 15 февраля в группах «Культурный след» в Фейсбуке и ВКонтакте.