В минувшие выходные волейбольная команда «Нефтяник» проводила домашние матчи высшей лиги «А» чемпионата России. Оренбургские волейболисты встречались с дебютантом чемпионата — командой «Автомобилист» (Санкт-Петербург).

Как итог, «Нефтяник» одержал две сухие победы — 3:0, 3:0. На данный момент, после пятнадцати туров Оренбург единолично занимает первую строчку турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя — «АСК» на две победы.

«Нефтяник» : «Автомобилист» — 3:0 (25:19, 25:21, 25:23), 3:0 (25:22, 25:20, 25:15)

Следующие матчи «Нефтяник» проведет на выезде 9 и 10 февраля с тюменской «Тюменью».