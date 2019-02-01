Суд установил, что в период с 10 августа 2016 г. по 28 ноября 2019 г. жительница Тоцкого района ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию своих 9-ти малолетних детей, что было соединено с жестоким обращением с малолетними детьми, которое выражалось в антисанитарных и неблагоприятных условиях проживания, необеспечении режима полноценного сна и отдыха, необеспечении надлежащим питанием и необходимыми средствами гигиены.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что женщина в 2017 году привлекалась к уголовной ответственности за вовлечение своего малолетнего ребенка в занятие попрошайничества.

30 января мировой суд Тоцкого района вынес обвинительный приговор. 42-летней многодетной матери назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.