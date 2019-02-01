2 февраля — первенство города Оренбурга по дзюдо среди спортсменов 2007 — 2008 г. р.

За медали будут бороться 300 спортсменов, представляющих все отделения дзюдо города Оренбурга, которые разыграют 18 комплектов наград.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда города Оренбурга для участия в первенстве области по дзюдо среди спортсменов 2007-2008 г. р., которое пройдет 16 февраля в Орске.

Начало соревнований в 10.00, торжественное открытие в 11.30.

Мероприятие пройдет в МАУ СШОР по дзюдо (ул. Новая, 17/1).