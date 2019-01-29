В Орске произошло убийство 43-летнего мужчины. Убийца пытаясь скрыть преступление, переодел труп и вызвал медиков. Но обмануть следствие не получилось.

Преступление произошло утром 24 января в квартире по проспекту Никельщиков. Двое товарищей, ранее отбывавшие вместе срок, были пьяны, когда во время ссоры один из них схватился за нож. 39-летний мужчина точным движением руки, ударил ножом старшего товарища прямо в сердце. Удар оказался смертельным.

Убийца переодел друга, вызвал медиков, первоначально пояснив, что не знает, что с ним случилось. Следователи приехавшие на вызов, выяснили у мужчины подробности. Тот решил не юлить и рассказал, что «не стерпел» оскорблений в свой адрес.

По факту убийства следственными органами СК РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают мотивы совершения преступления. Фигурант задержан и арестован, ему предъявлено обвинение.