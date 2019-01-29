Национальное рейтинговое агентство АКРА 25 января изменило прогноз по кредитному рейтингу Оренбургской области на «Позитивный» и подтвердило кредитные рейтинги области и ее облигаций на уровне A(RU) .

Изменение прогноза по кредитному рейтингу Оренбургской области обусловлено снижением долговой нагрузки вследствие погашения части долга в связи с исполнением областного бюджета в 2018 году со значительным профицитом. Кредитный рейтинг учитывает высокий уровень самодостаточности бюджета при существенной доле обязательных расходов.

Бюджет области в 2018 году, по оперативным данным, исполнен

с профицитом в 16% от налоговых и неналоговых доходов (11,7 млрд руб.). Бюджетный профицит обусловлен ростом налоговых доходов при сохранении неизменной расходной части бюджета. Основным драйвером роста налоговых поступлений стал налог на прибыль. Наблюдается плавный рост доли капитальных расходов бюджета, в том числе, за счет увеличения расходов в сфере дорожного строительства.

Профицит бюджета позволил снизить долговую нагрузку и создать финансовые резервы. За 2018 год Оренбуржье сократило долг на 10%, или на 2,6 млрд руб. Область имеет сбалансированный график погашения долга, расходы на его обслуживание необременительны. АКРА прогнозирует, что с 2018 по 2020 год показатели долговой нагрузки останутся на стабильном уровне. По состоянию на 1 января текущего года остатки на счетах составляют 9 млрд рублей, или 140% среднемесячных расходов области в 2018 году (впервые за анализируемый период). Такой резерв ликвидности, по мнению АКРА, создает возможности для изменения структуры расходов или дальнейшего снижения долга.

Прогноз «Позитивный» предполагает, с наиболее высокой долей вероятности, изменение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. Кредитные рейтинги Оренбургской области и выпусков облигаций Оренбургской области были присвоены по национальной шкале для Российской Федерации на основе методологии присвоения кредитных рейтингов региональным и муниципальным органам власти российской федерации и основных понятий, используемых аналитическим кредитным рейтинговым агентством в рейтинговой деятельности.