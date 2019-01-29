Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области приглашает всех желающих принять участие в ежегодном областном празднике «День охотника», который состоится 16 февраля. В программу праздника включены конкурсы для детей и взрослых, выступление эстрадных коллективов, выставка охотничьих трофеев и амуниции, проведение соревнований по охотничьему биатлону, угощение гостей праздника.

Желающим принять участие в соревнованиях по охотничьему биатлону необходимо до 15 февраля предварительно зарегистрироваться по телефону (3532) 68-10-19. Окончательная регистрация состоится 16 февраля с 9:00 до 10:00 часов на месте проведения соревнований.

Участникам биатлона необходимо иметь при себе действующий охотничий билет, личное гладкоствольное охотничье оружие 12, 16 или 20 калибра без оптики с разрешением МВД на его хранение и ношение, охотничьи лыжи шириной не менее 10 см с мягким креплением без палок, 3 патрона.

Торжественное открытие «Дня охотника» – в 10:30 в районе бизнес-центра «Дубрава» (по Нежинскому шоссе поворот на «Экстрим -Парк»).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону (3532) 68-10-19, а также направив запрос на e-mail: alimov@dep-les.ru.