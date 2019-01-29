В Оренбуржье, к 12 годам «строгого» приговорили 59-летнего мужчину, за развратные действия в отношени малолетней.

В июне прошлого года, мужчина, находясь в жилом доме в одном из сел Курманаевского района, в нетрезвом состоянии, воспользовавшись временным отсутствием своей сожительницы, совершил развратные действия в отношении 7-летней девочки, которая проживала по соседству.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Над собранием доказательной базы работали следователи Первомайского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Оренбургской области. Накануне состоялся суд, мужчину приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.