Ученые Оренбургского государственного университета под руководством профессора кафедры биохимии и микробиологии Светланы Нотовой изучили влияние фастфуда на метаболические показатели и элементный статус лабораторных животных.

Проект «Особенности формирования элементного и аминокислотного статусов при воздействии алиментарного фактора» выполнен в рамках государственного задания на 2018 год на проведение научно-исследовательских работ. Он направлен на изучение влияния неполноценного питания и потребления продуктов быстрого приготовления на элементный состав и аминокислотный статус организма. Комплексное изучение строилось на проведении социологических исследованиях среди молодежи и экспериментов на лабораторных животных (крысах линии Wistar).

– Актуальность данной темы трудно переоценить, — рассказывает Светлана Нотова. – С одной стороны, производство продуктов питания быстрого приготовления занимает одну из лидирующих позиций в экономике, что обусловлено большим спросом населения на данную продукцию. И студенты – не исключение. Проведенное нами анкетирование показало, что в ежедневном рационе практически половины респондентов доля продуктов быстрого приготовления и полуфабрикатовсоставляет от 10 до 50 %. А ведь студенческие годы совпадают с периодом возрастной физиологической перестройки организма, что требует адекватного материального обеспечения, то есть необходимого количества витаминов, минеральных веществ и аминокислот. По данным, регулярное потребление фастфуда и полуфабрикатов повышает риск хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, возникновения сахарного диабета второго типа, остеопороза и т. д.

Закономерным результатом сложившейся ситуации является растущий интерес к проблеме выявления фундаментальных механизмов формирования алиментарно-зависимых заболеваний при потреблении фастфуда.

Ученые ОГУ провели исследования на белых крысах, и было установлено, что диета, содержащая продукты быстрого приготовления, существенно повлияла на показатели белкового обмена, гормональный и элементный статус, а также маркерыантиоксидантной системы. У подопытных животных выявлено снижение содержания ряда эссенциальных и накопление токсичных элементов, нарушены белоксинтезирующая и детоксикационная функции печени, обнаружены изменения в содержании незаменимых и заменимых аминокислот. Выявленные изменения могут служить биохимической основой развития патологических процессов в организме.

В дальнейшем планируется провести комплексные клинико-физиологические исследования по изучению показателей минерального обмена и адаптационных возможностей организма в группах студентов с различными рационами питания.

– Результаты проведенной работы расширяют представления о путях формирования элементного и аминокислотного статуса организма, в том числе под действием пищевого стресса. Полученные данные имеют также и прикладной характер и могут быть использованы врачами-терапевтами, гастроэнтерологами и диетологами для мониторинга состояния здоровья детей и взрослых, — заключила Светлана Викторовна.