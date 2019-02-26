Численность рабочей силы в Орске составляет 118,4 тыс. человек, из них 113,2 тыс. заняты в экономике.

На 1 февраля в городе зарегистрировано 1,1 тыс. безработных. Уровень безработицы – 0,9% (в среднем по области – 1,5%).

В 2018 году в Центр занятости населения города Орска за содействием в поиске подходящей работы обратилось 5,5 тыс. человек. Благодаря реализации программы трудоустроено 3,2 тыс. орчан, направлено на профессиональное обучение более 100 безработных граждан.

В прошлом году предприятия Орска заявили о потребности в 7,4 тыс. работниках.

В настоящее время в городском банке данных содержатся сведения о наличии более 700 вакансий, из них 44% – по рабочим профессиям. Наибольшую потребность испытывают такие предприятия, как: АО «Орский машиностроительный завод», ЗАО «Ормет», ООО «Орский завод металлоконструкций», ООО «Уральский завод горного оборудования», ООО «Уральский завод новых технологий», ООО «Уральский завод прокатных валков», Орский щебеночный завод – филиал АО «Первая нерудная компания» и другие.

Работодателям нужны инженеры, водители, машинисты, слесари, токарь, фрезеровщики, электрогазосварщики, электромонтеры.

Центр занятости Орска: ул. Краматорская, 5Б, тел. 8(3537) 23-54-00.