На заводе по переработке плодоовощной продукции в Саракташе идет масштабная реконструкция. Модернизация стала возможна благодаря грантовой поддержке Правительства области, которая была направлена в прошлом году. Такой масштабный объем работ на единственном в регионе предприятии по переработке плодоовощной продукции не проводили с момента его запуска в эксплуатацию в 1966 году.

На проведение работ планировалось три года, но руководство предприятия сделало все возможное, чтобы сократить эти сроки. Как рассказывает директор завода Михаил Долгов, все необходимые предусмотренные бизнес-планом технологические линии и агрегаты уже получены и частично установлены. Некоторые из позиций изготавливались специально для Саракташского завода по индивидуальным заказам. Очередной сезон завод начнет на современном оборудовании.

– За пятьдесят с лишним лет работы на заводе, конечно, проводилась точечная замена определенного оборудования, но такой глобальной реконструкции здесь никогда не было. Благодаря модернизации объем выпускаемой продукции вырастет в разы. С установкой современного оборудования все основные процессы будут механизированы. Консервация «Саракташского консервного завода» пользуется высоким спросом у покупателей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить рынки сбыта нашей продукции. Экологически чистая продукция, без всяких консервантов может занять нишу эксклюзивных товаров с соответствующими условиями реализации, – рассказал Михаил Долгов.