Специалисты регионального минстроя работали в Бугуруслане, Гае, Медногорске, а также в Оренбургском, Переволоцком и в Кваркенском районах. В ходе поездки комиссией были осмотрены 18 домов, в которых проживают 326 человек. Также сотрудники министерства подробно изучили документы, на основании которых было принято решение о признании зданий аварийными.

Все эти дома признаны аварийными до 1 января 2017 года. Они будут включены в проект областной целевой программы «Переселение граждан Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы. К ее формированию в минстрое области приступили с начала 2019 года. Всего в Оренбуржье планируется переселить более 5000 человек.

Отметим, что в Минстрое РФ уже сформирован и согласован реестр аварийных домов Оренбургской области, подлежащих расселению по новой программе. В реестр вошли более 200 домов общей площадью 98 тысяч кв. метров. В связи с рекомендациями федерального центра на территории области в 2019 году пройдут выборочные проверки аварийных домов и документов, послуживших основанием для принятия решений о признании этих домов аварийными. Такая подготовительная работа в территориях позволит максимально снизить риски отмены решений межведомственных комиссий в случаях, когда граждане не согласны с аварийностью домов.