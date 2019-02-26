Программа по развитию малого и среднего предпринимательства работает в Оренбургской области с 2014 года.

В 2018 году на развитие малого и среднего предпринимательства было направлено 54 млн 130,1 тыс. рублей из которых 31 млн 157,8 тыс. рублей – средства субсидии, привлеченной из федерального бюджета.

Выделенные денежные средства были предоставлены в виде субсидии на развитие микрофинансирования и обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства, на возмещение затрат центра поддержки экспорта, на создание центра молодежного инновационного творчества, а также на развитие малого и среднего предпринимательства в моногородах.

В Оренбургской области функционируют три некоммерческие организации, включенные в государственный реестр микрофинансовых организаций: Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания), Оренбургский областной фонд поддержки малого предпринимательства и Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка. С их помощью предприниматели получают микрозаймы на развитие бизнеса. В прошедшем году на увеличение капитализации микрофинансовых организаций области дополнительно направлено более 17 млн рублей из средств областного и федерального бюджетов.

Всего в 2018 году поступило 182 заявки от субъектов предпринимательства, профинансировано 154 проекта на общую сумму около 243,1 млн рублей. В результате выдачи микрозаймов создано 296 новых рабочих мест, сохранено 1212.

С 2003 года, за все время реализации программы микрофинансирования поступило 3099 заявок от субъектов предпринимательства, профинансировано 2143 проекта на общую сумму более 1,6 млрд руб. В результате выдачи микрозаймов создано 3 505 новых и сохранено 17 831 рабочих мест.

Указом Губернатора Оренбургской области создана и работает некоммерческая организация «Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)».

За 2018 год фондом предоставлено 25 поручительств субъектам малого и среднего бизнеса на сумму более 219,7 млн рублей. В результате создано 165 и сохранено 899 рабочих мест. Объем кредитов, выданных под поручительство Гарантийного фонда, составил 465,4 млн рублей. Всего за время деятельности фондом предоставлено 415 поручительств субъектам МСП на сумму около 1,546 млрд рублей. Объем кредитов, выданных под поручительство Гарантийного фонда, составил около 4,2 млрд рублей. В результате создано 2268 и сохранено 10005 рабочих мест.

Показателем хорошо налаженной работы малого бизнеса является выход предприятия на экспортное производство. Для развития экспортных отношений в 2017 году на базе АО «Корпорация развития Оренбургской области» был создан Центр поддержки экспорта Оренбургской области, где экспортно ориентированные предприятия региона могут получить услуги по выходу на внешний рынок. За прошлый год Центром экспорта оказаны услуги 155 субъектам МСП.

При содействии Центра заключили экспортные контракты 13 субъектов малого и среднего бизнеса, 4 из которых ранее не являлись экспортерами. Объем поддержанного экспорта составил около 431 млн рублей. Центр реализует образовательный проект «Школа экспорта». За 2018 год было проведено 9 семинаров и обучено 117 сотрудников компаний-экспортёров.