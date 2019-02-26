Более 700 спортсменов из 85 субъектов страны съехались в Екатеринбург на чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу по жиму штанги лежа, чтобы побороться за награды и места в национальной сборной России.

Успешно выступили в соревнованиях спортсменки СШ № 2 «Прогресс» г. Оренбурга.

Среди девушек до 18 лет в весовой категории 63 кг первой стала Дарья Ломацкая, показав результат в 137,5 кг. Также Дарья стала первой в абсолютном зачете.

Среди юниорок в весовой категории до 72 кг второй стала Екатерина Черкашова с результатом 135 кг.