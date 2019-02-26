С 27 февраля по 1 марта в Оренбурге пройдет командно-штабное учение по теме «Действия органов управления, сил и средств Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий), вызванных прохождением комплекса неблагоприятных явлений погоды (сильный снег, метель, и усиление ветра) на территории муниципального образования «город Оренбург».

На территории города Оренбурга образовались скопления снега на городских дорогах, во дворах, территориях объектов, организаций. В целях обеспечения жизнедеятельности населения города Оренбурга, обеспечения проездов к месту вызова специальной техники служб города, источникам противопожарного водоснабжения, проведения работ по подготовке к весеннему паводку необходимо провести работы по очистке территории города от снега. Глава города Дмитрий Кулагин обратился к предпринимательскому сообществу, к руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности о необходимости организации и проведения работ по вывозу снега, уборке снежных навесов, ликвидации сосулек и наледи. Особо Глава города заострил внимание на соблюдении мер безопасности при проведении данных работ.

Напомним, с 19 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории города Оренбурга введен и действует режим чрезвычайной ситуации для органов управления, сил и средств Оренбургского городского звена.

В соответствии с решением КЧС Правительства Оренбургской области от 22.02.2019 № 2 «О проведении месячника по очистке территорий муниципальных образований Оренбургской области от снега» принято постановление администрации города Оренбурга от 22.02.2019 № 402-п «О проведении месячника по уборке и вывозу снега на территории муниципального образования «город Оренбург».