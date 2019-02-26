В ночь на 25 февраля в Энергетике, 20-летняя девушка находилась дома со своей матерью и ее 40-летним сожителем. В этот вечер вся семья распивала алкогольные напитки. В какой-то момент мужчина стал выгонять девушку из её квартиры. Девушке это не понравилось, а так как она уже изрядно была пьяна, она ударила ножом мужчину ножом в грудную клетку, сообщили в СК. Мужчина от полученных травм погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушка задержана, свою вину признала, однако пояснила, что убивать не хотела. Ей грозит длительный срок лишения свободы.