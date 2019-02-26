28 февраля в Оренбурге будут впервые представлены результаты социологического опроса «Ретроспектива во имя перспективы: общая и национальная история в восприятии молодёжи России и Казахстана» (16+).

Анкетированием были охвачены сотни будущих историков – студентов и аспирантов высших учебных заведений, а также молодых ученых в Оренбурге, Уфе, Челябинске, Москве (в России), Астане, Алматы, Актобе и Уральске (в Казахстане).

Полученные данные будут впервые озвучены и прокомментированы профессиональными историками, социологами, политологами двух стран на заседании Экспертного клуба «Евразийский перекресток» по теме «Ретроспектива во имя перспективы: общая и национальная история в восприятии молодежи России и Казахстана. Итоги социологического исследования». Оно пройдет в г. Оренбурге 28 февраля 2019 г.

Организаторами проведения масштабного международного исследования и его экспертного обсуждения выступили АНО «Содружество народов Евразии» и НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ в сотрудничестве с вузами России и Казахстана.

После распада Советского Союза в его бывших республиках новые национальные исторические школы, политические силы, общественность переосмыслили и порой существенно разошлись в восприятии событий, процессов, деятелей их общего прошлого. Авторы исследования на примере молодежи, нового поколения периода независимости попытались оценить, насколько теперь разъединяют или объединяют народы России и Казахстана внутренние трактовки, отношение к сложным, дискуссионным темам их общей истории: вхождения казахских жузов в состав Российской империи, ее политики в национальных регионах, Революции и Гражданской войны, голода, Великой Отечественной войны, героизма и коллаборационизма, совместных достижений советского прошлого, причин распада СССР, перспектив экономической интеграции и военно-политического сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

Расхождения в подходах, суждениях молодых историков двух стран, владение ими фактическим материалом, глубину понимания процессов в ходе экспертного заседания обсудят их старшие коллеги: директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, доктор исторических наук Веналий Амелин, зав. кафедрой всемирной истории, историографии и источниковедения КазНУ им. аль-Фараби, доктор исторических наук Гульмира Султангалиева, зав. кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и естествознания ОГПУ, доктор исторических наук Равиля Хисамутдинова, директор Государственного архива социально-политической истории Оренбургской области Татьяна Семенова, руководитель оренбургского Центра социально-политических и маркетинговых исследований «Индикатор» Эльвина Виноградова, зав. кафедрой связей с общественностью и журналистики ОГУ, доктор политических наук Юлия Кудашова, зав. кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЗКГУ им. М. Утемисова Турар Шайхиев и др.

Место проведения мероприятия: г. Оренбург, ул. Советская, 20, конференц-зал Областной библиотеки им. Н. К. Крупской (3-й этаж). Начало: в 10.00. (16+)