Очередное преступление на «ниве» интернета. От действий мошенника пострадал 25-летний житель Оренбурга, произошло это в одной из популярных соцсетей. Друг детства обратился за денежной помощью, что ранее бывало не раз, друзья частенько давали в долг и всегда возвращали. В этот раз друг детства попросил 20 тысяч рублей, но просьба была странной, деньги нужно было перевести не на карту как обычно, а посредством приложения социальной сети. Через некоторое время друг вновь объявился и сообщил, что его страничку взломали, а он сам он не нуждался в деньгах. Полицейские по данному факту возбудили дело. Им предстоит установить, кому были переведены 20 тысяч рублей.