В сентябре прошлого года в Оренбургское УФАС России поступили на рассмотрение материалы в отношении двух юридических лиц на предмет наличия или отсутствия признаков сговора на торгах.

Ввиду необходимости получения дополнительных доказательств, антимонопольный орган направил соответствующие запросы в ряд организаций, в том числе кредитных. В их числе – Нижегородский филиал Банка ВТБ (ПАО).

Однако необходимую информацию в отношении хозяйствующих субъектов, подозреваемых в картельном сговоре, банк отказался предоставить, мотивируя отказ тем, что антимонопольному органу не предоставлено право получать сведения, относящиеся к банковской тайне.

— Законом о защите конкуренции предусмотрены случаи и порядок предоставления антимонопольному органу сведений, составляющих любую охраняемую законом тайну. Они необходимы для реализации полномочий ФАС и ее территориальных органов. Соответственно, непредставление информации по запросу антимонопольного органа противоречит закону, — прокомментировал заместитель руководителя Оренбургского УФАС России Игорь Быховец.

Таким образом, Банк ВТБ (ПАО) не исполнил должным образом обязанность по своевременному предоставлению информации, за что привлечен к административной ответственности. Назначен штраф в размере 75 000 рублей. Кроме этого, штраф назначен и должностному лицу банка в размере 15 000 рублей.

В настоящее время постановления о наложении штрафов находятся в стадии обжалования, сообщили в пресс-службе оренбургского УФАС.