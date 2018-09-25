В Оренбуржье завершился X областной конкурс «Лучший водитель»

Организаторами конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель» выступают Правительство Оренбургской области и Союз промышленников и предпринимателей при поддержке Федерации организаций профсоюзов и Управления государственного автодорожного надзора по Оренбургской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В конкурсе приняли участие 40 профессионалов от 19 организаций и предприятий Оренбургской области.

Постоянные участники: АО «Уральская Сталь», ООО «Оренбурггазтранс», ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго», ООО «Медногорский медно-серный комбинат», ООО «ЮУГПК», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «СРСП-4», ЗАО «АК № 1825», ГАУДПО «Бузулукский учебно-курсовой комбинат».

Новичками в этом году стали ООО «Стрела», общество «Уралавтотранспорт», общество «Автоделюкс» (подрядные транспортные предприятия ООО «Газпромнефть-Оренбург»), МКУ «Учреждение по управлению и технической эксплуатации автотранспорта», ГУАЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Орска, ГБУЗ «Бузулукская больница скорой медицинской помощи», ООО «Лидия-Тур».

Состязания проходили по пяти номинациям: легковой, грузовой автомобиль, микроавтобус, ПАЗ, автобус большой вместимости.

Средний возраст участников – 40 лет. Самому молодому – 23 года. Это мастер производственного обучения «Бузулукский учебно-курсовой комбинат» Виталий Фролов. Самому опытному – 62 года. Это водитель общества «Оренбурггазтранс» Александр Бессонов.

В рамках конкурса участникам пришлось пройти два этапа: показать знание правил ПДД и умение фигурного вождения.

Они также прослушали практический семинар «Защитное вождение и нововведения в ПДД, КоАП Российской Федерации».

После подведения итогов были определены победители как в личных номинациях, так и в общекомандном зачете.

В номинации «Водитель автобуса большой вместимости» лучшим признан Яковлев Максим Игоревич – водитель Общества «Уральская Сталь».

Победителем областного конкурса в номинации «Лучшая команда водителей среди муниципальных образований» в общекомандном зачете признана команда г.Оренбурга в составе: Данилова Кирилла Александровича, Илларионова Сергея Николаевича, Григорьевой Татьяны Владимировны, Трунова Евгения Александровича.

Первого места удостоены:

в номинации «Водитель легкового автомобиля» – Волков Вадим Вадимович – водитель общества «Газпром добыча Оренбург»;

в номинации «Водитель автобуса ПАЗ» – Кирпичников Дмитрий Михайлович –водитель общества «Оренбурггазтранс»;

в номинации «Водитель микроавтобуса ГАЗель» – Бондарев Дмитрий Петрович – водитель общества «Газпром добыча Оренбург»;

в номинации «Водитель грузового автомобиля» – Елистратов Алексей Дмитриевич – водитель общества «Газпром добыча Оренбург»;

в общекомандном зачете – команда общества «Газпром добыча Оренбург» (Управление технологического транспорта и специальной техники) в составе: Волкова Вадима Вадимовича, Елистратова Алексея Дмитриевича, Бондарева Дмитрия Петровича, Редина Юрия Александровича, Баранова Владимира Михайловича (сопровождающий).

Второе место завоевали:

в номинации «Водитель легкового автомобиля» – Косенко Артем Викторович – водитель общества «Медногорский медно-серный комбинат»;

в номинации «Водитель автобуса ПАЗ» – Емельянцев Сергей Николаевич – водитель общества «Автоколонна №1825»;

в номинации «Водитель микроавтобуса ГАЗель» – Крюков Сергей Викторович – водитель общества «Автоколонна №1825»;

в номинации «Водитель грузового автомобиля» – Карнаухов Антон Викторович – водитель общества «Автоколонна №1825»;

в общекомандном зачете – команда общества «Автоколонна № 1825» в составе: Емельянцева Сергея Николаевича, Карнаухова Антона Викторовича, Крюкова Сергея Викторовича, Малоземова Михаила Павловича, Петрушечкина Юрия Владимировича (сопровождающий).

В борьбе за третье место победителями признаны: