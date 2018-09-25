Налоговая не имеет отношения к банкротству Гайской районной больницы

В некоторых СМИ прошла информация, что налоговая инспекция по Промышленному району г. Оренбурга банкротит Гайскую районную больницу, предъявив требование об уплате 11,6 миллионов рублей.

Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области сообщает, что действующим законодательством признание банкротом государственного бюджетного учреждения не предусмотрено. По внутреннему регламенту все заявления налоговых органов о признании должника банкротом проходят согласование в ФНС России, поэтому ошибки при подаче исключаются.

Кроме того, налоговые органы работают по территориальному принципу. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Гайская районная больница» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС № 8 по Оренбургской области. Следовательно, ИФНС по Промышленному району г. Оренбурга не может обратиться в суд с заявлением о банкротстве «чужого» налогоплательщика.

Также следует отметить, что Гайская районная больница вообще не имеет задолженности по налогам.