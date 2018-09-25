28 сентября Оренбургское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в рамках Общероссийской акции проводит Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Традиционно это мероприятие проводится в формате дня открытых дверей. В течение всего рабочего дня с 9:00 до 18:00 приемы будут проходить на базе общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи Оренбургского отделения Ассоциации юристов России и юридических клиник при вузах, правовых служб органов государственной власти, Адвокатской палаты, Нотариальной палаты и других учреждений, на всей территории Оренбургской области.

На территории города и области на вопросы граждан будут отвечать специалисты: Правового центра Оренбургского регионального отделения Ассоциации юристов России, Общественной приемной Президента Российской Федерации в Оренбургской области, общественных приемных Губернатора Оренбургской области, региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оренбургской области, Министерства труда и занятости населения Оренбургской области, Государственной инспекции труда в Оренбургской области, Министерства социального развития Оренбургской области и его территориальных подразделений в районных центрах Оренбургской области, Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области, Управления федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области и его территориальных подразделений, ГУ «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области», управления по правовым вопросам администрации г. Оренбурга, Адвокатской и Нотариальной палат области, Правового центра Дома юриста, прокуратуры Оренбургской области, аппарата Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, комитета по вопросам ЗАГС Оренбургской области, юридические клиники ВУЗов г. Оренбурга, юристы-практики.

В районных центрах Оренбургской области прием граждан будут осуществлять общественные приемные Губернатора Оренбургской области.

В мероприятии примут участие известные юристы в Оренбургской области, преподаватели и студенты 4-5 курсов юридических ВУЗов и факультетов города и области.

На базе Оренбургского института (филиала) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Оренбургского государственного университета, Оренбургского государственного аграрного университета бесплатную юридическую помощь будут оказывать юридические (правовые) клиники по следующим адресам: ул. Комсомольская, 50; пр. Победы, 13 (здание комбината общественного питания); ул. Челюскинцев, 18, корпус 1, юридический факультет.

Активную помощь в проведении указанной акции оказывают местные отделения Ассоциации в городах: Оренбурге, Орске, Соль-Илецке, Бузулуке и районных центрах.

В Министерстве социального развития Оренбургской области юридическую помощь будут оказывать юристы-практики по адресу: ул. Терешковой, 33 в холле административного здания. Контактный телефон – (3532) 44-31-05.

В здании «Дома юриста» по адресу г. Оренбург, ул. 9 января, 34, 3 этаж, юридическую консультацию будет оказывать Консультативная группа первой гражданско-правовой коллегии адвокатов с участием представителей прокуратуры области, Управления ФССП по Оренбургской области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра по Оренбургской области», управления Пенсионного фонда России по Оренбургской области, Управления Росреестра по Оренбургской области, представителей управления ЖКХ администрации г. Оренбурга тел. 8(3532)78-05-39, 77-61-23.

В управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области будет организован прием граждан по правовым вопросам по адресу г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 56, 9 этаж, тел. (3532) 48-41-66, 48-32-11, 48-42-33

В Управлении по правовым вопросам администрации города Оренбурга прием граждан будет осуществляться по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 60, тел. (3532)98-70-86, каб. 223.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области прием граждан будет осуществляться по адресу: г. Оренбург, ул. Ткачева, 8, 3 этаж, 312 каб., тел. (3532) 34-19-28, и также в территориальных подразделениях.

В Нотариальной палате Оренбургской области прием граждан будет осуществляться по адресу г. Оренбург, ул. 8 Марта, 8, тел. (3532)76-89-18, а также в территориальных подразделениях (нотариальных конторах) Оренбургской области.

В региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева бесплатная юридическая помощь будет оказываться по адресу: г. Оренбург, пр. Парковый, 2. На протяжении всего дня можно задать свой вопрос по телефону: (3532)44-45-85.

В приемной Президента РФ в Оренбургской области граждан будут ждать по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января, 64, тел.(3532)78-68-87.

Государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро Оренбургской области» будет оказывать юридическую помощь по адресу: г.Оренбург, ул. Салмышская, 19/3, 1 этаж, кабинет 117, (3532) 44–07–90, 44–07–91.

Более подробная информация о пунктах оказания бесплатной юридической помощи, в рамках проведения Единого дня, будет опубликована на информационном портале Правительства Оренбургской области, на официальном сайте Оренбургского отделения Ассоциации юристов России.

В Единый день оказания бесплатной юридической помощи гражданам будет оказана квалифицированная помощь для решения проблем выявленных в ходе приема.