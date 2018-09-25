Более 45 миллионов рублей выплатили водители за вождение в нетрезвом виде

Более 1700 жителей области в 2018 году, имеющие административное наказание за вождение в нетрезвом виде, оплатили назначенные штрафы после «встречи» с судебными приставами, в том числе в принудительном порядке.

Одним из них стал водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД в пьяном состоянии и привлеченный к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Однако, судебное решение не заставило мужчину добровольно выплатить 30 — ти тысячный штраф.

После возбуждения исполнительного производства и вручения должнику постановления с назначением срока для добровольного исполнения, мужчина долг не погасил.

Тогда работники Службы, установив счет должника, арестовали и списали денежные средства, которых хватило, чтобы полностью погасить долг.

Всего, за 8 месяцев текущего года судебными приставами УФССП России по Оренбургской области взыскано более 45 миллионов рублей по административным штрафам за вождение в нетрезвом виде.

УФССП России по Оренбургской области напоминает гражданам о том, что арест денежных средств на счете может быть произведен Службой судебных приставов, как мера принудительного исполнения, в случае отсутствия сведения об оплате задолженности.